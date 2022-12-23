برشلونة تلمح لصفقة جديدة من بايرن ميونخ

ويتعلق الأمر بالدولي الفرنسي بنيامين بافارد الذي يرغب في الرحيل عن النادي البافاري وهو ما ظهر بكثرة تصريحاته التي يتحدث خلالها عن عزمه على خوض تجربة جديدة خارج ألمانيا.

وبحسب صحيفة (سبورت بيلد) فإن بافارد أصبح أحدث اهتمامات برشلونة وفقا لتصريحات رئيسه خوان لابورتا.



ونقلت الصحيفة تصريحات تداولتها وسائل الإعلام خلال مقابلة مع قناة النادي الكتالوني، قال فيها لابورتا عن بافارد "إنه خيار حقيقي بالنسبة لنا".

وأضاف خوان لابورتا: "عقده سينتهي في غضون عامين وهو يرغب في الرحيل أيضا".

وسبق وأن صرح الظهير الفرنسي في كانون الأول الماضي، بأنه يرغب في خوض تجربة جديدة خلال السنوات المقبلة، ممهداً الطريق نحو رحيله عن ملعب أليانز أرينا.

ويرتبط اللاعب صاحب الـ(26)عاماً بعقد مع بطل ألمانيا، حتى صيف 2024، ما ينذر بإمكانية خسارته مجاناً بنهاية الموسم.

