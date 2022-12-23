انت الان تتابع خبر إيطاليا: اعتبار العراق يوم 25 عطلة رسمية إشارة لاحترامها للمجتمع المسيحي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الجمعة، ان اعتبار الحكومة العراقية يوم 25 عطلة رسمية اشارة لاحترامها للمجتمع المسيحي.



وقالت ميلوني خلال زيارتها الى العراق ان "العراق القوي شرط لازدهار الشرق الأوسط"، لافتا الى ان "اعتبار الحكومة العراقية يوم 25 عطلة رسمية اشارة لاحترامها للمجتمع المسيحي".

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والوفد المرافق لها، في مراسيم استقبال رسمي.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ورد للسومرية نيوز، أن "السوداني سيجري مباحثات مع الوفد الإيطالي، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والإيطالي".