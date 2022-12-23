اخبار العالم / اخبار العراق

ملفات "هامة" على طاولة السوداني ونظيرته الإيطالية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر ملفات "هامة" على طاولة السوداني ونظيرته الإيطالية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والوفد المرافق لها، في مراسم استقبال رسمية جرت صباح اليوم الجمعة".

وأضاف البيان أن السوداني "سيجري مباحثات مع الوفد الإيطالي، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والإيطالي".
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا