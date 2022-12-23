انت الان تتابع خبر ملفات "هامة" على طاولة السوداني ونظيرته الإيطالية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والوفد المرافق لها، في مراسم استقبال رسمية جرت صباح اليوم الجمعة".وأضاف البيان أن السوداني "سيجري مباحثات مع الوفد الإيطالي، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والإيطالي".