انت الان تتابع خبر علينا التخلص من الالقاب.. بايدن يدعو لاستخراج "السم" السياسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بايدن في رسالته المتلفزة من البيت الأبيض الذي الذي تحلى بزينة الكريسماس: "آمل أن نأخذ بضع لحظات للتفكير بصمت، وأن نعثر على هذا الهدوء الذي يكتنف عيد الميلاد، وأن ننظر بحقّ إلى بعضنا البعض، ليس كديمقراطيين وجمهوريين (...) بل كأميركيين، كبشر متشابهين".وأضاف: "ما يوحّدنا أقوى بكثير ممّا يفرّقنا"، معرباً لمواطنيه عن أطيب التمنّيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي يصادف هذا العام يوم الأحد.

وبايدن البالغ من العمر 80 عاماً سيقرّر خلال عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة ما إذا كان سيترشّح لولاية ثانية في انتخابات 2024 أم لا.

وفي مستهلّ ولايته خصّص الرئيس الديمقراطي حيّزاً كبيراً من رسائله إلى الداخل للتأكيد على الحاجة إلى المصالحة، بعد الانقسامات الحادّة التي عانت منها البلاد في عهد سلفه الجمهوري دونالد ترامب، ولكن في الأشهر الأخيرة، قبيل انتخابات منتصف الولاية، غيّر بايدن نبرته قليلاً فأصبح خطابه أكثر حدّة ضدّ المعارضة الجمهورية.



ومع انتهاء الانتخابات واستعادته بعضاً من الزخم السياسي، عاد بايدن إلى خطابه التوفيقي والتصالحي.