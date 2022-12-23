انت الان تتابع خبر الرافدين يعلن فتح منافذ بيع الدولار للمواطنين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي الخاصة ببيع الدولار لاغراض السفر فقد باشر المصرف ببيع العملة الاجنبية بما لا يزيد عن ١٠ الاف دولار امريكي لكل زبون تودع في بطاقة الماستر كارد الصادرة من مصرف الرافدين بسعر ١٤٦٥ دينار عراقي لكل دولار".ودعا المصرف، المواطنين الراغبين بالحصول على الدولار مراجعه فرعي شارع فلسطين في جانب الرصافة و فرع الحي العربي في المنصور بجانب الكرخ.

وأشار البيان الى، ان "المصرف حدد يومي السبت والاحد الموافق ٢٤ و ٢٥ /١٢ / ٢٠٢٢ للمباشرة ببيع الدولار".

