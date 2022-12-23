انت الان تتابع خبر البصرة.. وزير الصحة يتفقد مستشفى الصدر التعليمي للاطلاع على الخدمات الصحية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة الصحة في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، أن "وزير الصحة صالح الحسناوي تفقد مستشفى الصدر التعليمي في محافظة البصرة للإطّلاع على واقع الخدمات الصحية المقدمة للمراجعين".

ووصل وزير الصحة صالح الحسناوي، مساء أمس الخميس، الى البصرة للإطلاع ميدانياً على واقع الخدمات الصحية.

