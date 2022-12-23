انت الان تتابع خبر فيديو يوثق كيف تبدو أجواء وشوارع قطر بعد نهاية كأس العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووثق الشاب في فيديو نشره عبر تطبيق "تيك توك" بعنوان "انتهت القصة"، شوارع قطر المعروفة والأماكن الحيوية التي شهدت أجواء احتفالية غير مسبوقة، وهي خالية من الناس بعد انتهاء المونديال.

وعلى أنغام أغنية بطولة كأس العالم "هلا هلا"، قارن الشاب الحال في شوارع قطر التي كانت مكتظة بالمشجعين وأصبحت شبه خالية من الناس.