انت الان تتابع خبر ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات انخفاض الصادرات الروسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وارتفع خام برنت 88 سنتا، بما يعادل 1.1 بالمئة، إلى 81.86 دولارا للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا، أو 1.2 بالمئة، إلى 78.41 دولارا للبرميل.

وقد تتراجع صادرات روسيا من نفط البلطيق 20 بالمئة في ديسمبر كانون الأول مقارنة بالشهر السابق بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع عقوبات وسقفا لأسعار الخام الروسي، وذلك وفقا لمتعاملين وحسابات رويترز.



وقال إدوارد مويا المحلل في أواندا "أسعار الخام أعلى إذ يركز المتعاملون في الطاقة على استجابة موسكو للحد الأقصى لأسعار النفط الروسي دون التركيز كثيرا على إلغاء آلاف الرحلات الجوية التي ستعطل السفر في العطلات".

ويتجه برنت والخام الأمريكي لتحقيق ثاني مكاسب أسبوعية، بدعم من توقعات انتعاش الطلب على النفط في الصين ثاني أكبر مستهلك في العالم.

ولكن زيادة إصابات كوفيد-19 في البر الرئيسي للصين والمخاوف حيال الرفع الجديد لأسعار الفائدة في العالم والركود الذي يحد من استهلاك الوقود كلها عوامل أدت لكبح مكاسب أسعار النفط.



وقال مويا "لا يزال التفاؤل قويا بأن إعادة الفتح (في الصين) ستستمر وتؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة الطلب".