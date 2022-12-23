انت الان تتابع خبر مضيفة طيران تثير الضجة في سماء إسطنبول.. ما القصة؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

وبعد قليل حضرت مضيفة أخرى لتدخل في جدال حاد مع المسافر قائلة: "زميلتي دخلت في نوبة بكاء بسبب تصرفاتك".

بغداد - ياسين صفوان - حيث اشتكى المسافر على متن رحلة طيران "إنديغو" من خدمة تقديم الطعام، وانفعل بشدة على إحدى المضيفات التي كانت تحاول أن تشرح له ضوابط وقواعد تقديم وجبات الطعام على الطائرة.

وعقب ذلك دخل الطرفان في موجة من النقاش الحاد، ليعلو صوت الراكب: "لماذا تصرخين، أنت خادمة"، فردت المضيفة: "أنا أصرخ لأنك فعلت المثل. نحن موظفون ولسنا خدما".

وتابعت: "لست آسفة يا سيدي.. ولا يمكنك أن تتحدث مع الطاقم بهذه الطريقة.. أنا أستمع إليك بكل احترام وود.. ولكن في المقابل عليك احترام طاقم الطائرة أيضا".

على إثر ذلك، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة الطيران "إنديغو"، سانجيف كابور، عن دعمه للمضيفة.

وقال في تغريدته على "تويتر": "كما قلت سابقا، الطاقم بشر أيضا. لابد أن الأمر وصل إلى نقطة الانهيار حتى وقع ما حدث.. على مر السنين رأيت طواقم الطائرات يتعرضون للضرب والشتم ووصفهم بالخدم، بل وأسوأ من ذلك. أتمنى أن تكون المضيفة بخير رغم الضغوط التي تعرضت لها".

من جهتها، قالت الشركة في بيان لها إن الحادث وقع في الرحلة 6E 12، موضحة أن "المشكلة تتعلق بوجبات طعام اختارها بعض الركاب".

وأضافت: "ندرك احتياجات عملائنا، ونسعى دائما لتوفير رحلة لطيفة وخالية من المتاعب لهم.. نحن نحقق في الحادث، ونود أن نؤكد أن راحة المسافرين كانت دائمًا على رأس أولوياتنا".