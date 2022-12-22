انت الان تتابع خبر للتعافي من الاصابة ام للنهاية؟.. بايرن يبحث عن بديل لنوير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلن مانويل نوير بعد أيام قليلة من توديع منتخب ألمانيا لكأس العالم من دور المجموعات عن "تعرضه لكسر في القدم ومن ثم حاجته للغياب لفترة طويلة عن الملاعب تستمر لنهاية الموسم".

بايرن ميونخ سيستغل ميركاتو الانتقالات الشتوية لإجراء انتقال مهم وكبير لضم حارس مرمى بديل لنوير، ولكن يبقى السؤال حول ما إذا كان بايرن يريد بديلاً لنوير لنهاية الموسم أم على المدى الطويل.



ويعتبر ألكسندر نوبل حارس مرمى بايرن ميونخ المعار إلى موناكو الفرنسي حتى نهاية الموسم الحالي هو أبرز مرشح لخلافة نوير.

ولكن حارس مرمى موناكو لا يريد القدوم بشكل مؤقت كي يحمي عرين العملاق البافاري حتى يتعافى الحارس الأساسي، ثم يعود لمقعد كرسي البدلاء في مطلع الموسم الجديد.

إلا أنه رغم ذلك تُفضل إدارة العملاق البافاري حارس مرمى يتحدث اللغة الألمانية، وهو الأمر الذي يصب في صالح نوبل عن أي حارس مرمى آخر.



ولكن الأهم في الأمر، أن بايرن يبحث عن حارس مرمى يصبح رقم 1 في النادي، ليس لنهاية الموسم ولكن على المدى الطويل، وهو الأمر الذي أكده فلوريان بليتنبرج، الصحفي بشبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، وهو ما يجعل الفرصة مواتية لنوبل الآن أكثر من أي وقت مضى.

الخيارات الأخرى لحراسة بايرن تبدو مؤقتة لكنها قد تكون مرضية، أبرز تلك الاختيارات السويسري يان سومير حارس بروسيا موشنجلادباخ، دائم التألق ضد بايرن تحديداً والذي قاد بلاده في يورو 2020 للفوز على بطل العالم فرنسا، في ثمن النهائي.

وهناك المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية الإسباني، والذي ارتبط اسمه أيضاً ببايرن، ولكن انتقاله لا يبدو محتملا في ميركاتو الشتاء.

بونو لديه شرط جزائي في عقده الممتد حتى 2025 مع الفريق الأندلسي بقيمة 50 مليون يورو، وهو الحارس الأساسي للفريق، ومن ثم حال قررت الإدارة السماح برحيله فسيكون بمقابل مالي كبير للغاية، بالإضافة لكبر السن، 31 عاماً، ورغم كل ذلك يكن له أوليفر كان الرئيس التنفيذي إعجاباً شديداً.

آخر الأسماء هو الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش، الذي قادت تصدياته رفاق لوكا مودريتش للمركز الثالث في كأس العالم، لكن إدارة بايرن تفضل إما سومير أو بونو حال عدم عودة نوبل.

ويبقى أمام بايرن ميونخ فرضية أخيرة ولكنها صعبة بالرهان على نوبل ومستقبل النادي وتحويله للحارس الأساسي بشكل دائم، وهو ما لن يقبله مانويل نوير عند عودته.

