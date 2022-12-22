انت الان تتابع خبر مجموعة السبع تهدد بيلاروسيا وتؤكد دعمها لأوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال وزراء مالية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في بيان مشترك، إن دول المجموعة مستعدة لتقديم المزيد لمساندة أوكرانيا ماليا وشجعوا جهات مانحة أخرى لتكثيف دعمها لها".

وجمعت المجموعة بالفعل ما يصل إلى 32 مليار دولار في دعم لميزانية أوكرانيا واقتصادها بما شمل 18 مليار يورو (19.09 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكره البيان.



وتأتي تحذيرات مجموعة السبع لبيلاروسيا من الانخراط في الحرب بعدما أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق اليوم الخميس، أنه لا يمكن استبعاد اندلاع حرب ضد بلاده، مشددا على الاستعداد لذلك السيناريو".

وأضاف أن "هناك دولا على حدودنا تسعى لخلق توترات وسنرد عليها فورا"، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ستظل في حالة انتشار دائم حتى إشعار آخر".

