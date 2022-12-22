انت الان تتابع خبر من حركة الجسم.. تقنية جديدة لتوليد كهرباء نظيفة والان مع التفاصيل
وحلل الباحثون "الصفات الكهربائية والفيزيائية والحرارية لمواد تتواءم مع طبيعة الجسم ونجحوا في ابتكار تركيبة مرنة وقوية بما يكفي لتحمل الصدمات القوية بمساعدة مادة بوليميرية".
وتجاوز الباحثون "حدود استخدام التقنيات السابقة من خلال استخدام المواد الجديدة التي تتمتع بصفات ممتازة فيما يخص توليد الطاقة، فضلًا عن توافقها مع البيئة وجسم الإنسان".
واكد الباحثون ان "الصفات الكهربائية والفيزيائية والحرارية للمواد الجديدة، ونجحوا في ابتكار تركيبة مرنة وقوية بما يكفي لتحمل الصدمات القوية بمساعدة مادة بوليميرية".
ووصل التوتر الكهربائي للجهاز إلى 20 فولت و250 نانو أمبير، ما يسمح باستخدامه لتشغيل الأجهزة الإلكترونية الصغيرة؛ مثل الآلات الحاسبة وساعات اليد.
ورجح الباحثون ان "إمكانية استخدام الجهاز في طيف واسع من التطبيقات، بعد التحقق من قابلية تحويل الطاقة الحركية الناتجة عن اهتزاز الجسم إلى كهرباء".
ويمكن توظيف الجهاز في صناعة مستشعر يمد نفسه بالطاقة لتقييم القدرة الرياضية للشخص على أداء التمرينات، إذ اعتمد الباحثون على شبكة عصبية اصطناعية لفحص كفاءة القدرة الرياضية للجسم، ومدى صحة أداء التمرينات الرياضية بنسبة 99.63%.
وقال الأستاذ الدكتور كيم هوجون، المشارك في الدراسة: "أثبتنا قابلية تحقيق المواد المتوافقة حيويًا مع جسم الإنسان لكفاءة مرتفعة في توليد الطاقة، ما يسمح لنا بتجاوز تحديات تواجهها المواد الموجودة حاليًا"؛ وفق موقع "تك إكسبلور".
وأشار الباحثون إلى "احتمال أن يتحول الجهاز الجديد إلى مصدر جديد للطاقة الصديقة للبيئة، فضلًا عن إمكانية صناعة أجهزة مستقبلية مستدامة وخضراء، ولا تحتاج إلى مصدر خارجي للطاقة الكهربائية".