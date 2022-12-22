ميسي يضاعف مبيعات الـ"بشت" ويثير اهتمام جمهور المونديال (فيديو)

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن "البشت الذي ارتداه ميسي لحظة رفع كأس العالم، زادت مبيعاته بشكل كبير بين الجماهير الأرجنتينية في اليوم التالي لتتويج التانجو".

أوضحت أن "أحد متاجر البشت، كان عادة يبيع 8 إلى 10 قطع يوميا من هذا المعطف العربي التقليدي، ارتفعت هذه المبيعات إلى 150 نسخة في اليوم التالي لتتويج منتخب الأرجنتين".

وختمت تقريرها أيضا أن "المبيعات شملت 3 نسخ طبق الأصل من (البشت) الذي ارتداه ليونيل ميسي، والمصنوع من القطن الياباني وخيط الذهب الألماني بقيمة تقارب 2000 يورو".



وأثارت لقطة تتويج ميسي بالبشت القطري، حالة من الجدل، بين مؤيد ومعجب بالفكرة، مقابل اعتراض واسع عبر وسائل الإعلام والصحف في أوروبا.

برزت اللمسات العربية في أول نسخة عربية من كأس العالم، وذلك من خلال تصميم الملاعب أو من خلال تميمة كأس العالم التي تمثلت بالغترة والعقال، إلا أن أبرزها كان أثناء تتويج فريق الأرجنتين بكأس العالم 2022 حيث وضع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، "البشت" على أيقونة كرة القدم ميسي.

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي قيام عضو مجلس الشورى السابق العماني أحمد البرواني، بتقديم عرض للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مليون دولار مقابل "البشت" الذي رفع به كأس العالم.