انت الان تتابع خبر زيدان وانريكي ضمن المرشحين لتدريب "السيليساو" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت صحيفة "ماركا"، إن "زين الدين زيدان وإنريكي، الذي رحل عن منتخب إسبانيا، بعد الخسارة بضربات الترجيح أمام المغرب في ثمن نهائي كأس العالم دخلا ضمن قائمة المرشحين لتولي تدريب السامبا خلفا لتيتي".واضافت بأن "زيدان يظهر في قائمة الخيارات خاصة أن اللاعب السابق لا يبدو أنه سيتولى تدريب منتخب بلاده فرنسا في القريب العاجل مع احتمال تجديد عقد ديديه ديشامب".

ووفقا للصحيفة، فإن "قائمة المرشحين لتدريب البرازيل تضم أيضا توماس توخيل المدرب السابق لتشيلسي وباريس سان جيرمان".

وبينت ان "زيدان وإنريكي وتوخيل لا يرتبط أي منهم بأي فريق حاليا، كما تشمل القائمة اسم الأرجنتيني مارسيلو غالاردو الذي يدرب ريفر بليت حاليا.



وخرج منتخب البرازيل من ربع نهائي كأس العالم 2022 أمام كرواتيا بضربات الترجيح.

وأعلن تيتي رحيله عن تدريب البرازيل بعد الخسارة بضربات الترجيح أمام كرواتيا في ربع نهائي كأس العالم، حيث ينتهي عقده في 31 كانون الاول الحالي.

ومنذ إعلان تيتي رحيله ارتبط بيب غوارديولا وكارلو أنشيلوتي بتدريب منتخب البرازيل رغم ارتباطهما بعقدين مع مانشستر سيتي وريال مدريد على التوالي.

