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السومرية تبين حقيقة اصدار الأغنية الرسمية لبطولة خليجي 25

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-442014-638073076012189632.jpg
خليجي 25

2022-12-22 | 13:04

السومرية تبين حقيقة اصدار الأغنية الرسمية لبطولة خليجي 25

2,601 مشاهدة

الخليج 365 –
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق خلال الأيام الماضية، مقطعاً مصوراً لأغنية يقال انها الأنشودة الرسمية لخليجي 25 في البصرة.
وبحسب مدونين فأن هذه الانشودة هي الأغنية الرسمية لبطولة خليجي 25 لكرة القدم.

وأثار بعض المدونين الشكوك حول صحة أصدار الأنشودة الرسمية لبطولة خليجي 25 لكرة القدم.

وبعد تواصل السومرية مع الجهات المختصة تبين ان الاغنية الرسمية لن تطلق لغاية الان وكل ما يدار لا صحة له.

ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة (6 – 19) كانون الثاني 2023 في مدينة الفيحاء، بمشاركة منتخبات (، عمان، اليمن، قطر، الإمارات، الكويت والبحرين) إضافة البلد المضيف (العراق).

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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