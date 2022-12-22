انت الان تتابع خبر السومرية تبين حقيقة اصدار الأغنية الرسمية لبطولة خليجي 25 والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-442014-638073076012189632.jpg
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق خلال الأيام الماضية، مقطعاً مصوراً لأغنية يقال انها الأنشودة الرسمية لخليجي 25 في البصرة.Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
خليجي 25
2022-12-22 | 13:04
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الخليج 365 – رياضة
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق خلال الأيام الماضية، مقطعاً مصوراً لأغنية يقال انها الأنشودة الرسمية لخليجي 25 في البصرة.
وبحسب مدونين فأن هذه الانشودة هي الأغنية الرسمية لبطولة خليجي 25 لكرة القدم.
وأثار بعض المدونين الشكوك حول صحة أصدار الأنشودة الرسمية لبطولة خليجي 25 لكرة القدم. وبعد تواصل السومرية مع الجهات المختصة تبين ان الاغنية الرسمية لن تطلق لغاية الان وكل ما يدار لا صحة له.
وأثار بعض المدونين الشكوك حول صحة أصدار الأنشودة الرسمية لبطولة خليجي 25 لكرة القدم.
ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة (6 – 19) كانون الثاني 2023 في مدينة الفيحاء، بمشاركة منتخبات (السعودية، عمان، اليمن، قطر، الإمارات، الكويت والبحرين) إضافة البلد المضيف (العراق).