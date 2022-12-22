السومرية تبين حقيقة اصدار الأغنية الرسمية لبطولة خليجي 25

وبحسب مدونين فأن هذه الانشودة هي الأغنية الرسمية لبطولة خليجي 25 لكرة القدم.

وأثار بعض المدونين الشكوك حول صحة أصدار الأنشودة الرسمية لبطولة خليجي 25 لكرة القدم.



وبعد تواصل السومرية مع الجهات المختصة تبين ان الاغنية الرسمية لن تطلق لغاية الان وكل ما يدار لا صحة له.

ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة (6 – 19) كانون الثاني 2023 في مدينة الفيحاء، بمشاركة منتخبات (السعودية، عمان، اليمن، قطر، الإمارات، الكويت والبحرين) إضافة البلد المضيف (العراق).