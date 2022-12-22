انت الان تتابع خبر ماكرون: انضمام أوكرانيا الى "الناتو" غير مرجح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة "موند": "ستنظر روسيا إلى انضمام أوكرانيا للناتو على أنه تصرف تصادمي ... وبغض النظر عما إذا كانت أوكرانيا ستنضم إلى الناتو، وهذا ليس السيناريو الأكثر ترجيحا، فإنه سيتعين عليها (روسيا) تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا".وأوضح الرئيس الفرنسي أنه "من الضروري أن تشمل بنية الأمن والاستقرار في المنطقة ضمانات أمنية ليس لأوكرانيا فقط، بل وأيضا لمولدوفا وأرمينيا وأذربيجان وجورجيا ثم بيلاروس".

وأكد أنه من "غير الممكن التفكير في أمن هذه المنطقة من منظور الناتو فقط".

