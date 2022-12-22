انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية: العراق يمر حالياً بفترة من الاستقرار السياسي والأمني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس الجمهورية استقبل في قصر بغداد وفداً من مركز الرفد للإعلام والدراسات الاستراتيجية برئاسة مدير المركز الدكتور عباس الجبوري".وأضاف: "وتمت خلال اللقاء، مناقشة مجمل الأوضاع السياسية على الساحتين العراقية والدولية، حيث أكّد رئيس الجمهورية أن هناك ترحيباً عالمياً بتشكيل الحكومة من قبل المجتمع الدولي الذي يطالب بأن يكون للعراق دور أساسي في العديد من القضايا".

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن "على مراكز الدراسات الاستراتيجية دراسة القضايا العامة المختلفة بصورة متكاملة مع التركيز على القضايا المحلية، مقترحا على الإعلام ومراكز التحليل رصد السلبيات لتقويمها وإبراز الإيجابيات لتطويرها ولنقل الصورة الحقيقية حول الاستقرار المتنامي في العراق".



واوضح: "نؤمن بعراق قوي من الناحية الديمقراطية ونهجه الاقتصادي والخدماتي"، موضحاً أن: "العراق للجميع وواجبنا ان نقويه".

وتحدث رئيس الجمهورية عن "النازحين ومراكز النزوح، مبيناً أهمية عمل مراكز التحليل والإعلام في إظهار الأوضاع السيئة التي يعيشون بها للإسراع في إيجاد الحلول المناسبة وإعادتهم إلى مناطقهم بعد تأهيلها وإعمارها".

كما أوضح رشيد أن "العراق حالياً يمر بفترة من الاستقرار السياسي والأمني وعلى الإعلام أن

ينقل هذه الصورة الإيجابية إلى العالم الأمر الذي سيسهل جذب الاستثمارات لدعم الاقتصاد".

بدورهم قدم أعضاء الوفد شكرهم للرئيس على حفاوة الاستقبال، معربين عن إيمانهم بأن رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وهو من يحفظ وحدة العراق، مؤكدين تأييدهم لتوجيهات فخامة الرئيس حول ضرورة العمل الجاد للنهوض بالواقع الاقتصادي والصناعي وتوفير فرص العمل واستيعاب الخريجين والارتقاء بالمستوى المعاشي للمواطنين، متمنين من فخامته وعبر دوره الأبوي التدخل لحل جميع المسائل العالقة أينما وجدت بين أبناء البلد الواحد".