انت الان تتابع خبر قمّة بغداد ترتكز على دعم أمن العراق واستقراره والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اختتمت في منطقة البحر الميت بالأردن أعمال قمة بغداد الثانية بانضمام عضوين جديدين هما سلطنة عمان والبحرين ، السوداني بحث خلال القمة تقوية علاقات العراق الخارجية عبر ارسال رسالة واضحة الى الفواعل الاقليمية والدولية بان العراق ليس مع سياسة المحاور بل يقف على مسافة واحدة من الجميع.القمة التي احتضنتها بغداد في آب من العام الماضي بنسختها الاولى ناقشت بنسختها الثانية دعم أمن العراق واستقراره ومدّ جسور التعاون في مجالات الأمن الغذائي وأمن الطاقة وملفات اقتصادية مهمة تعنى بجلب الاستثمارات الاجنبية لتنعكس ايجاباً على الداخل العراقي.

ويرتكز السوداني خلال القمه على حقيقة ان حكومته تحظى بدعم اقليمي ودولي يحاول استثماره في اسناد العراق على مختلف الصعد.