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مجلس الأمن الوطني يبحث تأمين الحدود مع تركيا وإيران

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، تمت خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية والطارئة في البلاد، فضلاً عن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله".

وناقش المجتمعون "الاعتداءين الإرهابيين اللذين طالا الأبرياء في محافظتي كركوك وديالى"، وأكد المجلس على "إقرار التوصيات الكفيلة بالحفاظ على الأمن والاستقرار".

وبحث الاجتماع "موضوع الاستمرار في تأمين الحدود مع تركيا وإيران"، كما ناقش "جملةً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وأقرّ التوجيهات والقرارات المناسبة بصددها".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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