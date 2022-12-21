انت الان تتابع خبر مجلس الأمن الوطني يبحث تأمين الحدود مع تركيا وإيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، تمت خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية والطارئة في البلاد، فضلاً عن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله".وناقش المجتمعون "الاعتداءين الإرهابيين اللذين طالا الأبرياء في محافظتي كركوك وديالى"، وأكد المجلس على "إقرار التوصيات الكفيلة بالحفاظ على الأمن والاستقرار".

وبحث الاجتماع "موضوع الاستمرار في تأمين الحدود مع تركيا وإيران"، كما ناقش "جملةً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وأقرّ التوجيهات والقرارات المناسبة بصددها".