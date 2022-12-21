انت الان تتابع خبر لستة اشهر اضافية.. واشنطن تمدد عقوباتها ضد 3 شركات طيران روسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أنها "مددت رفض امتيازات التصدير لشركات "نوردويند إيرلاينز" و"بوبيدا" و"S7" الروسية "تفاديا لانتهاك قواعد الرقابة على الصادرات".

وتم تمديد القيود لمدة 180 يوما اعتبارا من 20 ديسمبر الجاري.



وتجدر الإشارة إلى أن تلك القيود المفروضة منذ أبريل الماضي، تحرم شركات الطيران الروسية من إمكانية الاستفادة من المنتجات الأمريكية وشرائها من دول ثالثة.