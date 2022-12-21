انت الان تتابع خبر امل جديد لرونالدو.. نادي الماني يبدد احلام النصر السعودي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حيث بقي النجم البرتغالي بلا أي ناد منذ أن فسخ عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد في 22 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، بعد حوار رونالدو المثير مع الإعلامي البريطاني بيرس مورجان، والذي كان سببًا رئيسيًا في فسخ التعاقد بين الطرفين.وتستعد إدارة آينتراخت فرانكفورت الألماني، وهو أحد الأندية التي تستمر في المنافسة بدوري أبطال أوروبا حتى الآن.

وقال آكسيل هيلمان، أحد أعضاء إدارة النادي الألماني لشبكة DAZN إن "إدارة مانشستر يونايتد عرضت رونالدو على ناديه خلال الصيف الماضي".

بينما علّق فيليب هولزر الرئيس التنفيذي للمجلس الاستشاري للنادي الألماني، قائلًا: "أشعر وأنه قد تم عرضه على كل نادي ينافس في دوري أبطال أوروبا".

في ظل عدم اهتمام عدد ليس بقليل من الأندية الكبرى بالتوقيع مع النجم البرتغالي المتاح حاليا بشكل مجاني، تبدو وجهة النصر السعودي هي الأقرب له، خاصة مع عرض مادي لا يمكن رفضه، وفق تقارير إسبانية.



175 مليون جنيه إسترليني في الموسم الواحد هو الرقم المتوقع أن يتقاضاه النجم البرتغالي مع النصر في حال قبوله للعرض، وفقًا لصحيفة "ماركا" العريقة.

وقد يكون الدوري الألماني هو المحاولة الأخيرة لرونالدو للبقاء في القارة العجوز، إذ يمكنه الحصول على فترة راحة والاستعداد للعودة دون استعجال.

وتعود منافسات الدوري الألماني يوم 20 يناير/ كانون ثان المقبل، إذ يستعد آينتراخت فرانفكورت لاستضافة نظيره شالكه، في ظل سعيه للبقاء ضمن المربع الذهبي من المسابقة.

ويستعد الفريق أيضًا لمواجهة نابولي الإيطالي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، استمرارا لنجاحاته القارية بعد التتويج بلقب الدوري الأوروبي خلال الموسم الماضي.