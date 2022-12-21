هل سيشارك بنزيما مع مدريد في مواجهة بلد الوليد؟

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، سيعتمد على الفرنسي كريم بنزيما، خلال مباراة بلد الوليد.

ويحل ريال مدريد ضيفا على بلد الوليد، يوم 30 كانون الأول الجاري، ضمن مباريات الجولة 15 لليجا.



واضطر بنزيما للخروج من معسكر منتخب فرنسا، قبل مونديال قطر، بسبب معاناته من إصابة عضلية بسيطة.

وأعرب بنزيما عن غضبه من الجهاز الفني والطبي لمنتخب فرنسا، بعد خروجه من حسابات الديوك لكأس العالم، رغم أنه كان يحتاج لأسبوع واحد فقط للعودة.

وكان كريم بنزيما قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي، يوم الإثنين الماضي، عقب التوتر الشديد في علاقته مع ديدييه ديشامب مدرب الديوك.

