انت الان تتابع خبر داعية مصري يرد على اعلان امرأة تونسية نيتها الزواج برجلين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشر إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، الشيخ مظهر شاهين، عبر صفحته في "فيسبوك"، تدوينة قال فيها إن "تلك الدعوات "ما هي إلا ترويج للفسق والفجور والزنا تحت مسمى زواج وما هو بزواج".

وطالب مكرم الدول الإسلامية "أن تقف موقفا حاسما وحازما" أمام ما وصفه بـ "الدعوات الداعرة التي تنال من عفة المرأة والمجتمع وتفتح بابا للزنا والفجور". كما طالبها بمعاقبة "مروجيها والداعين إليها كي يكونوا عبرة لغيرهم".



وكانت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تسجيلا مصورا لامرأة تونسية تدعى الحاجة سندس، قالت فيه إنها ستكون أول امرأة تونسية تتزوج رجلين في آن واحد.

وأشارت إلى أن "القانون الذي يمنع تعدد الزوجات في بلادها، يكفل لها أن تتزوج رجلين"، وأوضحت أن "إعلان ذلك الزواج سيكون كانون الاول، ودعت أصدقاءها للحضور".