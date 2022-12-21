انت الان تتابع خبر كورونا في الصين.. قلق دولي من موجة اصابات غير مسبوقة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أوضح تيدروس أدهانوم غيبرييسوس قائلا: "منظمة الصحة قلقة جدا لتطور الوضع في الصين".
وأضاف: "بهدف إجراء تقييم كامل لما ينطوي عليه الوضع من أخطار، تحتاج منظمة الصحة العالمية الى معلومات أكثر تفصيلا عن خطورة المرض والحالات التي ادخلت المستشفيات والحاجات على صعيد وحدات العناية المركزة".
ويوم الاثنين الماضي، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن طفرة الإصابات في الصين أصبحت مصدر قلق دولي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس "نعلم أن الفيروس يتفشى في أي وقت، إن (الفيروس) خارج السيطرة وإنه قادر على التحوّل وأن يشكل خطرا على الناس في أي مكان".
وتابع "حصيلة الفيروس تثير القلق في بقية أنحاء العالم نظرا إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي للصين وحجم الاقتصاد الصيني".