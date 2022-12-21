انت الان تتابع خبر كورونا في الصين.. قلق دولي من موجة اصابات غير مسبوقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أوضح تيدروس أدهانوم غيبرييسوس قائلا: "منظمة الصحة قلقة جدا لتطور الوضع في الصين". وأضاف: "بهدف إجراء تقييم كامل لما ينطوي عليه الوضع من أخطار، تحتاج منظمة الصحة العالمية الى معلومات أكثر تفصيلا عن خطورة المرض والحالات التي ادخلت المستشفيات والحاجات على صعيد وحدات العناية المركزة".