انت الان تتابع خبر بعد مونديال قطر.. تعرف على أول مباراة في الدوريات الأوروبية الكبرى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ولعل أقوى تلك المواجهات قبل بداية الدوريات الأوروبية، مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بدور الـ16 في كأس الرابطة الإنجليزية.

الدوري الإسباني

تعود منافسات الدوري الإسباني بعد كأس العالم قطر 2022، يوم 29 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وستكون أول مباراة في الدوري الإسباني بعد عودته بين جيرونا ورايوفاليكانو وانطلاق الجولة الـ15.



ويلعب برشلونة أول مبارياته بعد كأس العالم أمام إسبانيول الجمعة 31 ديسمبر، وريال مدريد سيلتقي مع بلد الوليد يوم 30 من نفس الشهر.ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، متفوقًا على ريال مدريد صاحب الـ35 نقطة.

الدوري الإنجليزي

تعود منافسات الدوري الإنجليزي بعد كأس العالم قطر 2022، يوم 26 ديسمبر الجاري مع جولة "البوكسينج داي" ومباريات شيقة للغاية.

وستكون أول مباراة في الدوري الإنجليزي بعد كأس العالم بين برينتفورد وتوتنهام في الجولة الـ17، ويواجه أستون فيلا بقيادة أوناي إيمري ليفربول، فيما سيواصل آرسنال الدفاع عن صدارته أمام وست هام، كأقوى مباريات الجولة الـ17.



ويتصدر أرسنال الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني الذي يمتلك 32 نقطة.

الدوري الفرنسي

بعد الدوريين الإسباني والإنجليزي، يعود الدوري الفرنسي قبل نهاية العام، حيث تلعب مباريات الجولة الـ16 يومي 28 و29 ديسمبر الجاري.

وأول مباراة في الدوري الفرنسي بعد كأس العالم ستكون بين أجاكسيو وأنجيه لحساب منافسات الجولة الـ16، ويتصدر باريس سان جيرمان بقيادة بطل العالم ليونيل ميسي جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 41 نقطة، وبفارق كبير عن لانس صاحب المركز الثاني برصيد36 نقطة.

الدوري الإيطالي

تعود المنافسة في الدوري الإيطالي بداية العام الجديد، يوم 4 يناير 2023، مع إقامة 3 جولات في 10 أيام.

وستكون أول مباراة في الدوري الإيطالي بعد كأس العالم بين سالرينتانا وميلان لحساب الجولة الـ15، وستقام مباراة إنتر نابولي الرائعة، والتي ستقيس قدرة أحفاد دييغو مارداونا في “جوزيبي مياتزا”، وعزمهم على التتويج بالدوري الإيطالي.

ويتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 41 نقطة، ويأتي بعده ميلان بـ33 نقطة.

الدوري الألماني

ينتظر الدوري الألماني لآخر شهر يناير 2023، حتى تعود منافسات البطولة المحلية به، لا سيما وأنه سينطلق يوم 20 يناير مع مباراة الفريق المتصدر.

وأول مباراة في الدوري الألماني ستكون بين لابيزيج وبايرن ميونخ، في الجولة الـ16 وتقام الجولات 17 و18 متتالية وبدون راحة، ويتصدر بايرن ميونخ ترتيب الدوري الألماني بـ34 نقطة، ويأتي بعده فرايبورج بـ30 نقطة.