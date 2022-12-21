انت الان تتابع خبر بعد انتهاء كأس العالم.. تعرّف على مواعيد عودة الدوريات العالمية الكبرى والان مع التفاصيل

وأسدل الستار مساء الأحد، على منافسات النسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم 2022 والتي استضافتها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر الماضي حتى 18 ديسمبر الجاري، بمشاركة 32 منتخبا في 8 ملاعب مختلفة.

وتربع منتخب الأرجنتين بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي على عرش كرة القدم العالمية من جديد، بعدما نجح في التتويج بلقب كأس العالم على حساب فرنسا بركلات الترجيح 4-2، عقب انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي 3-3، على ستاد "لوسيل"، في المباراة النهائية.

ومن المقرر أن تعود منافسات الدوريات الكبرى في القارة العجوز يوم 26 ديسمبر المقبل بمنافسات البريميرليج حيث يلتقي توتنهام هوتسبير مع نظيره برينتفورد.



وجاءت مواعيد عودة الدوريات الأوروبية عقب انتهاء كأس العالم، كالاتي:



الدوري الإنجليزي

الاثنين 26 ديسمبر الاثنين 26 ديسمبر يلتقي فريق توتنهام هوتسبير مع برينتفورد، في المواجهة المقرر إقامتها في الساعة الثانية والنصف ظهرا، على ملعب "جريفين بارك" ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من المسابقة. الدوري الإسباني

الخميس 29 ديسمبر

يلتقى فريق جيرونا مع رايو فاليكانو في الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا" وذلك في تمام السادسة مساء يوم الخميس، ويلتقي في نفس اليوم أتلتيكو مدريد مع إلتشي.

الدوري الإيطالي

الأربعاء 4 يناير

تستأنف منافسات الكالتشيو يوم 4 يناير من العام المقبل 2023، بمواجهة فريقى ميلان وساليرنيتانا والمقرر لها في الواحدة ونصف ظهرا. الأربعاء 4 ينايرتستأنف منافسات الكالتشيو يوم 4 يناير من العام المقبل 2023، بمواجهة فريقى ميلان وساليرنيتانا والمقرر لها في الواحدة ونصف ظهرا. الدوري الألماني

الجمعة 20 يناير

يلتقي فريق بايرن ميونخ الألماني مع لايبزيج، يوم الجمعة 20 يناير في تمام التاسعة والنصف مساء، على ملعب "ريد بول أرينا".

الدوري الفرنسي

الأربعاء 28 ديسمبر

تستأنف منافسات الدوري الفرنسي يوم 28 ديسمبر بمواجهة فريق نانت المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد مع تروا، والمقرر لها الرابعة عصرا.