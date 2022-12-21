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انت الان تتابع خبر امتثالاً لقرار "لم يفهم مغزاه".. الدراجي يعلن مغادرة هيئة التصنيع الحربي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال الدراجي في تغريدة على موقع "تويتر" تابعتها الخليج 365: "بكل شرف ورضا عن نفسي وادائي الوظيفي غادرت هيأة التصنيع الحربي تنفيذا لقرار، لم افهم مغزاه، صدر من محكمة ضد رئاسة الوزراء حول تكليفي بإدارتها".
وأضاف: "أتمنى من أخوتي منتسبي الهيأة اكمال من بدأناه معاً من مشاريع التوطين الصناعية العسكرية للحفاظ على أمن واقصاد البلد".
وأدناه "التغريدة" :ـ
وأضاف: "أتمنى من أخوتي منتسبي الهيأة اكمال من بدأناه معاً من مشاريع التوطين الصناعية العسكرية للحفاظ على أمن واقصاد البلد".
وأدناه "التغريدة" :ـ