انت الان تتابع خبر امتثالاً لقرار "لم يفهم مغزاه".. الدراجي يعلن مغادرة هيئة التصنيع الحربي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الدراجي في تغريدة على موقع "تويتر" تابعتها الخليج 365: "بكل شرف ورضا عن نفسي وادائي الوظيفي غادرت هيأة التصنيع الحربي تنفيذا لقرار، لم افهم مغزاه، صدر من محكمة ضد رئاسة الوزراء حول تكليفي بإدارتها".وأضاف: "أتمنى من أخوتي منتسبي الهيأة اكمال من بدأناه معاً من مشاريع التوطين الصناعية العسكرية للحفاظ على أمن واقصاد البلد".

وأدناه "التغريدة" :ـ

