انت الان تتابع خبر عواصف رعدية وامطار غزيرة.. تقرير مفصل لطقس العراق خلال الأيام المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "من المتوقع ان تتأثر البلاد بالمنخفضين الجوين ليكون الطقس يوم الأربعاء للمنطقتين الوسطى والجنوبية غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية من بعد الظهر، إضافة الى يوم الخميس سوف يكون الطقس غائما مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتتخلله فترات تحسن خلال الليل".وأضافت، أن "البلاد ستشهد يوم الجمعة ازدياد تأثير المنخفض الجوي بعد الظهر ليكون الطقس غائما مع تساقط امطار متوسطة الى غزيرة الشدة خاصة في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية مع احتمال حدوث سيول في تلك المناطق ومنها (ديالى، العمارة، واسط، البصرة، السماوة)".

وتابعت، "وسيكون الطقس يوم السبت غائم مصحوب بتساقط امطار متوسطة الى غزيرة الشدة في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية وينحسر تأثير هذا المنخفض ويتحسن تدريجيا ظهرًا فضلًا عن الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة من 20-30 كم /س تنشط أحيانا الى 30-40 كم /س اما بالنسبة لدرجات الحرارة ستنخفض بحدود 2-3 درجة مئوية".

