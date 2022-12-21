انت الان تتابع خبر 525 مليوناً.. عملاق روسي يتوقع خسائر هائلة للنفط نتيجة الحظر الأوروبي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ميخائيل زادورنوف، رئيس مصرف "أوتكريتيه" (واحد من أكبر عشرة مصارف في روسيا)، في حوار مع صحيفة "إر بي كا" الروسية،: "ليس من الواضح إلى أين يمكن توجيه هذا النفط، ومن سينقله وسيؤمن عليه، وما إذا كانت ستتسنى إعادة تحويل تدفقات النفط من أوروبا وغيرها من الدول غير الصديقة إلى الأسواق الآسيوية".وأضاف زادورنوف أن "هذه مسألة رئيسية من وجهة نظر وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي وميزان المدفوعات في العام المقبل"، مؤكداً أن ذلك سيؤثر بشكل "هام" في الميزانية والاقتصاد الروسيين.

وفي وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، دخل الحظر الذي فرضته الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إمدادات النفط الروسي المنقول بحراً حيّز التنفيذ.

واتفقت بلدان الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع (الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان) على فرض سقف لأسعار النفط الروسي المورد إلى الدول غير المشاركة في العقوبات على روسيا عند مستوى 60 دولاراً للبرميل.



وفي عام 2021، بلغت حصة الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع ما بين 68% و70% من مجموع صادرات النفط الروسي ومنتجاته إلى السوق العالمية.

ووجهت إلى هذه الدول نحو 214.7 مليون طن من النفط الروسي (1.57 مليار برميل) بقيمة إجمالية 109.5 مليارات دولار، بينما بلغت حصة النفط الخام ومنتجاته في عوائد الصادرات الروسية 37%، وفق بيانات هيئة الجمارك الفدرالية.