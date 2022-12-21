انت الان تتابع خبر إيلون ماسك سيستقيل من رئاسة تويتر عند تحقيق هذا الشرط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب ماسك في تغريدة في وقت مبكر من صباح الأربعاء، "سأستقيل من منصبي كمدير تنفيذي بمجرد أن أجد شخصا غبيا بما يكفي لتولي الوظيفة! بعد ذلك، سأقوم فقط بإدارة فرق البرامج والخوادم ".وفي وقت سابق، صوت أكثر من 10 ملايين شخص بـ"نعم" على تنحي إيلون ماسك عن رئاسة "تويتر".

وكان الملياردير الأمريكي قد فاجأ متابعيه بعدما أطلق استطلاعاً للرأي حول تنحيه من منصبه كرئيس لمنصة تويتر.

وتعرض المدير التنفيذي لشركة تسلا، والمالك الجديد لشركة "تويتر" إلى انتقادات منذ استحواذه على المنصة.

وأثار تعليق "تويتر" غير المسبوق لحسابات خمسة صحفيين على الأقل بسبب مزاعم بأنهم كشفوا مكان وجود إيلون ماسك مالك الموقع رد فعل سريعا من مسؤولين حكوميين وجماعات ناشطة ومؤسسات صحافية في جميع أنحاء العالم.

