انت الان تتابع خبر موقف أممي بشأن قرار منع الفتيات من الجامعات: "سيدمر مستقبل أفغانستان" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم غوتيريش في بيان، إنّ "الأمين العام يجدّد التأكيد على أنّ الحرمان من التعليم لا ينتهك المساواة في الحقوق للنساء والفتيات فحسب، بل سيكون أثره مدمّراً على مستقبل البلاد".والثلاثاء، أعلنت حكومة طالبان أنها فرضت على الجامعات في سائر أنحاء أفغانستان، حظراً على تعليم الفتيات، حتى إشعار آخر.

ومنذ استولت الحركة الإسلامية على السلطة في أفغانستان والفتيات في هذا البلد محرومات من التعليم الثانوي.

والجامعات في أفغانستان مغلقة حالياً بسبب العطلة الشتوية، ومن المفترض أن تعيد فتح أبوابها في آذار المقبل.

يأتي الحظر المفروض على التعليم العالي للفتيات والنساء بعد أقلّ من ثلاثة أشهر من خضوع الآلاف منهنّ لامتحانات دخول إلى الجامعات في سائر أنحاء البلاد.



وكانت حركة طالبان تعهّدت إثر استعادتها السلطة في آب 2021 بإبداء مرونة أكبر في فرض الشريعة الإسلامية، لكنها سرعان ما رجعت إلى تفسيرها "المتشدّد جدّا" للشريعة الذي طبع حكمها بين 1996 و2001.