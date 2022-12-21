انت الان تتابع خبر الأمم المتحدة تبدي موقفاً من زيارة رئيس أوكرانيا الى واشنطن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال دوجاريك "لا نعرف شيئا عن مثل هذه الزيارة".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية بوقت سابق، بأن فلاديمير زيلينسكي قد يجري زيارة مفاجئة لواشنطن الأربعاء، للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية.



وبحسب مصادر لشبكة "سي إن إن"، فإن التحضيرات للزيارة لم تنته بعد، وتسعى واشنطن للتعتيم عليها نظرا لاعتبارات أمنية.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن زيلينسكي يعتزم إلقاء خطاب أمام الكونغرس خلال زيارته.

وفي السياق، أكد لاحقا مصدر بالكونغرس الأمريكي بأن فلاديمير زيلينسكي سيلقي خطابا أمام الجلسة المشتركة لمجلسي النواب والشيوخ يوم الأربعاء، يعتزم خلالها إثارة مسألة تخصيص مساعدة مالية جديدة لكييف من واشنطن.

