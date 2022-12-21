انت الان تتابع خبر زلزال "قوي" يؤدي لمصرع وإصابة 13 شخصاً في أمريكا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووقع الزلزال في عرض البحر على بُعد 40 كلم جنوب غرب مدينة أوريكا الساحلية في مقاطعة هامبولت، بحسب المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

وقالت سلطات المقاطعة في بيان إنّه في هذه المنطقة الواقعة على بُعد أكثر من أربع ساعات بالسيارة من سان فرانسيسكو "قضى شخصان في حالات طوارئ طبية حدثت أثناء وبعد الزلزال مباشرة"، من دون مزيد من التفاصيل.



وأضافت أنّ 11 شخصاً آخر أصيبوا بجروح من جرّاء الزلزال.

وتسبّب الزلزال بأضرار مادية كبيرة وأدّى كذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 74 ألف مشترك، وفقاً لموقع إلكتروني متخصّص.

وأكّد مكتب قائد شرطة المقاطعة أنّ الزلزال تسبّب بأضرار مادية كبيرة، بما في ذلك انقطاعات في خطوط الغاز والماء، مشيراً إلى أنّ "تقييم الأضرار مستمرّ".

وتسبّب الزلزال بتشقق طريق يؤدّي إلى بلدة فرنبريدج الصغيرة، بحسب ما أظهر صور نشرتها على حسابها في موقع تويتر دانيا روميرو، وهي مراسلة تلفزيون محلّي.



وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي نوافذ منازل محطمة، وقطع أثاث سقطت من أمكنتها.

وأدّى الزلزال أيضاً إلى انهيارات أرضية وتساقط حجارة على طريق يربط المقاطعة بوسط ولاية كاليفورنيا.

