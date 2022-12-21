انت الان تتابع خبر بينهم الدولار.. روسيا والهند تتخليان عن العملات الصعبة في التجارة المتبادلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال في حديث لوكالة "نوفوستي": "نبتعد مبدئيا عن استخدام الدولار واليورو، يجب علينا الانتقال إلى استخدام العملات الوطنية".

وأضاف في الوقت ذاته أنه من أجل تنفيذ الانتقال الكامل من الضروري حل مشكلة عدم التوازن المتبقي في العمليات التجارية بشكل تام.



وأوضح: "تشتري الهند أكثر بمقدار 5 مرات مما تبيعه لنا. يعمل الخبراء على ذلك ويبحثون عن حل وسط معقول. يجب الانتقال مبدئيا".