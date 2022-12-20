انت الان تتابع خبر في بغداد.. قوة أمنية تشتبك مع تاجر مخدرات قبل اعتقاله والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بإصابة ضابط ومنتسبين اثنين بتبادل لاطلاق النار مع تاجر مخدرات في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "ضابطا برتبة نقيب ومنتسبين اثنين في مكافحة اجرام بغداد/الدورة، اصيبوا اثناء عملية نصب كمين لتاجر مخدرات في منطقة الدورة".

وأضاف المصدر ان "التاجر قام باطلاق النار على المفرزة وحصل تبادل اطلاق نار"، مشيراً الى ان "المفرزة تمكنت من اصابة ابن التاجر الذي لاذ بالفرار وعلى الفور نجدة الكرخ طوقت المنطقة وتمكنت من القبض على التاجر".