بالصور.. استقبال أسطوري لأسود الأطلس في المغرب

وسجل أسود الأطلس إنجازا غير مسبوق بأن أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ الدور نصف النهائي في تاريخ كأس العالم، كما أنهى المسابقة محتلا المركز الرابع.

وخرجت بعثة المنتخب المغربي من مطار الرباط سلا صوب أهم شوارع المدينة: شارع محمد الخامس، قبالة مبنى البرلمان، عبر حافلات مكشوفة، أقلت اللاعبين وأسرهم والجهاز الفني.



وتعالت أصوات الجماهير المتحمسة التي رددت الأهازيج ولوحت بالألعاب النارية، في حضور الفرق الفولكلورية التي تغنت بالإنجاز الكبير للاعبي المغرب في مونديال قطر.

وحظي نجوم أسود الأطلس بهتافات خاصة من جانب الجماهير، وكان النصيب الأكبر للنجوم ياسين بونو وسفيان أمرابط وحكيم زياش.

كما هتف الجمهور باسم المدير الفني وليد الكراكي وظاهرة مونديال قطر 2022 عز الدين أوناحي.

ورغم الحضور الأمني الذي فاق 12 ألف رجل أمن، تمت تعبئتهم لهذا الحدث، إلا أن تدفق الآلاف من أنصار الأسود قادهم للعناق مع اللاعبين والتحلق حول حافلة الأسود، في مشاهد غير مسبوقة، في انتظار الاستقبال الملكي للمنتخب.