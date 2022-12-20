انت الان تتابع خبر الاتحاد الاوربي يؤكد دعمه لاستقرار العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " السوداني التقى الممثل السامي للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وذلك على هامش المشاركة في مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة الذي يستضيفه الأردن، وشهد اللقاء التباحث في العلاقات الثنائية بين العراق وعموم دول الاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيز الشراكة والتبادل على الصعد الاقتصادية والأمنية وباقي المجالات ذات الاهتمام والمصلحة المشتركة".وأشار السوداني إلى "إيلاء العراق أهمية للتوازن في علاقاته الخارجية، والاتجاه نحو العمل الدولي لتدعيم أمن المنطقة واستقرارها، إضافة إلى الجهود المشتركة في مجال مكافحة الارهاب والتطرّف، ومواجهة التحديات الاقتصادية".

ومن جانبه، أكد بوريل "دعم الاتحاد الأوروبي لاستقرار العراق، وتدعيم التعاون على مختلف الصعد. ووجّه دعوة الى السوداني لزيارة مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، من أجل بحث المزيد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتوطيد علاقات الشراكة بين العراق ودول الاتحاد. وأكد السيد السوداني تلبيتها في أقرب فرصة ممكنة".

