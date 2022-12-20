انت الان تتابع خبر رشيد والعامري يؤكدان على دعم الحكومة في محاربة الفساد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب العامري في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير استقبل رشيد "لبحث اللقاء الأوضاع العامة في البلد، وجرى التأكيد على مواصلة دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها لمكافحة الفساد وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتشريع القوانين التي تساهم في تحريك القطاع الخاص وتجلب المستثمرين لتنفيذ المشاريع الخدمية".واستعرض الجانبان "الخروقات الأمنية الأخيرة التي راح ضحيتها كوكبة من الشهداء من أبطال القوات الأمنية والمدنيين في محافظتي كركوك وديالى ، كما شددا على ضرورة اليقظة والحذر ومواصلة زخم العمليات الاستباقية لمطاردة بقايا الإرهاب واستئصال جذوره".