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وزير الخارجية: "قمة بغداد" مظلة حوارية بين دول الجوار

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بغداد - ياسين صفوان - وقال حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزيري خارجية العراق والأردن، تابعته الخليج 365، ان "مؤتمر قمة بغداد الثاني يمثل مظلة حوارية بين دول الجوار".

وأضاف: "مؤتمر بغداد الثاني فرصة للحديث عن التحديات الاقتصادية والبيئية".


من جانبه أكد وزير الخارجية الأردني على "أهمية التعاون بين العراق والأردن ومصر".

واوضح: "مؤتمر بغداد الثاني أكد الوقوف مع العراق في الحرب على الإرهاب".

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