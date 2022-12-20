انت الان تتابع خبر وزير الخارجية: "قمة بغداد" مظلة حوارية بين دول الجوار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزيري خارجية العراق والأردن، تابعته الخليج 365، ان "مؤتمر قمة بغداد الثاني يمثل مظلة حوارية بين دول الجوار".

وأضاف: "مؤتمر بغداد الثاني فرصة للحديث عن التحديات الاقتصادية والبيئية".



من جانبه أكد وزير الخارجية الأردني على "أهمية التعاون بين العراق والأردن ومصر".

واوضح: "مؤتمر بغداد الثاني أكد الوقوف مع العراق في الحرب على الإرهاب".

