انت الان تتابع خبر انتهاء الجلسة الافتتاحية لقمة بغداد الثانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن ذلك الملك الأردني عبد الله الثاني، عقب اختتام كلمات زعماء وممثلي الدول المشاركة في المؤتمر.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى العاصمة الأردنية عمّان، على رأس وفد حكومي رفيع، للمشاركة في مؤتمر قمّة بغداد الثاني للتعاون والشراكة الراهنة، وتحقيق التكامل مع دول المنطقة في الجانب الخدماتي والشراكة الاقتصادية، بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.

