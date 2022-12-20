انت الان تتابع خبر بلاسخارت تؤكد دعم السوداني في وضع العراق مسرحاً للحوار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت بلاسخارت في كلمة بمؤتمر قمة بغداد الثاني تابعتها ، الخليج 365، إن "الكثير من التحديات لا تعرف الحدود الموارد الطبيعية والأوبئة والفساد والمناخ وانعدام الأمن والطاقة والتغذية"، مشيرة الى ان "هذه التحديات تحتاج للتعاضد فيما بيننا".واضافت ان "حضور اليوم في مؤتمر بغداد يعبر عن مدى علاقة العراق مع دول الجوار"

وتابعت: "ندعم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في وضع العراق مسرحاً للحوار".

