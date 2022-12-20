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إيران تؤكد دعم حكومة السوداني.. "دور العراق مهم في المنطقة"

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بغداد - ياسين صفوان - وقال عبد اللهيان في كلمة بمؤتمر قمة بغداد الثاني ان "انعقاد مؤتمر بغداد يأتي دعماً للعراق".

واكد على دعم بلاده لحكومة السوداني"، مبينا: "عملنا على تطوير العلاقات مع الدول الجوار وبينها العراق.

وأشاد عبد اللهيان، "بخطوات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في إرساء السلام في المنطقة"، مؤكدا ان بلاده "تدعم عراقاً موحداً ومستقراً ومتطوراً".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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