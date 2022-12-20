انت الان تتابع خبر إيران تؤكد دعم حكومة السوداني.. "دور العراق مهم في المنطقة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عبد اللهيان في كلمة بمؤتمر قمة بغداد الثاني ان "انعقاد مؤتمر بغداد يأتي دعماً للعراق".

واكد على دعم بلاده لحكومة السوداني"، مبينا: "عملنا على تطوير العلاقات مع الدول الجوار وبينها العراق.

وأشاد عبد اللهيان، "بخطوات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في إرساء السلام في المنطقة"، مؤكدا ان بلاده "تدعم عراقاً موحداً ومستقراً ومتطوراً".

