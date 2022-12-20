انت الان تتابع خبر وزير خارجية البحرين: ندعم استقرار العراق ونسعى للخروج باتفاقيات تخدمه والان مع التفاصيل

وأضاف: "حريصون دائما على تعزيز التعاون مع العراق واستعادة دوره في المنطقة".

بغداد - ياسين صفوان - وقال وزير الخارجية البحريني في كلمته خلال مؤتمر قمة بغداد الثاني: "نأمل الخروج باتفاقات تدعم العراق"، مضيفا ان "بلاده تدعم كل الجهود لتحقيق استقرار العراق وأمنه".

وأوضح وزير الخارجية البحريني: "نرفض أي تدخلات خارجية في شؤون العراق الداخلية"، مبينا ان "الربط الكهربائي له مردود اقتصادي كبير على العراق".

وأكد: "نتضامن مع العراق لتحقيق تطلعات العراقيين"، لافتا الى انه "يجب الوصول لأرضية مشتركة إقليمية ودولية لتحقيق التنمية بالعراق".