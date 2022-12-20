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السعودية تؤكد: ندعم جهود السوداني في مواجهة التحديات

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بغداد - ياسين صفوان - وقال بن فرحان ان"السعودية تدعم جهود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مواجهة التحديات، مشيرا الى انها "تقف إلى جانب العراق لاستعادة مكانته التأريخية".

واضاف انه "نرغب في استمرار مسيرة التعاون مع العراق"، مبينا انه" نعتزم المضي قدماً للعمل على فتح آفاق جديدة معه".


وتابع: " ندعم تفعيل مشاريع الربط الكهربائي مع العراق ، ولن ندخر أي جهد لدعم مسيرة العراق الاقتصادية والتنموية".

واشار الى ان "المملكة تؤكد رفضها التام لأي اعتداء على أي شبر من أرض العراق"، موضحا :" نرحب باستعادة العراق دوره الإقليمي والدولي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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