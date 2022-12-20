انت الان تتابع خبر السعودية تؤكد: ندعم جهود السوداني في مواجهة التحديات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بن فرحان ان"السعودية تدعم جهود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مواجهة التحديات، مشيرا الى انها "تقف إلى جانب العراق لاستعادة مكانته التأريخية".

واضاف انه "نرغب في استمرار مسيرة التعاون مع العراق"، مبينا انه" نعتزم المضي قدماً للعمل على فتح آفاق جديدة معه".



وتابع: " ندعم تفعيل مشاريع الربط الكهربائي مع العراق ، ولن ندخر أي جهد لدعم مسيرة العراق الاقتصادية والتنموية".

واشار الى ان "المملكة تؤكد رفضها التام لأي اعتداء على أي شبر من أرض العراق"، موضحا :" نرحب باستعادة العراق دوره الإقليمي والدولي".