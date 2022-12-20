انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يدعو مالية البرلمان للعمل بانصاف في توزيع موارد المحافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استقبل رئيس الجمهورية في قصر بغداد، وفداً نيابياً عن محافظة الديوانية، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في محافظة الديوانية وجوانبها الخدمية والمعيشية والمشاكل التي تعاني منها، واحتياجاتها للنهوض بواقعها الخدمي والمعيشي".وأضاف ان "رئيس الجمهورية أكد على ضرورة الاهتمام بكل المحافظات مع وجود بعض الاولويات، ولكن يجب النظر بعين واحدة إلى الجميع. وفي هذا السياق أشار فخامته إلى أن محافظة الديوانية بحاجة إلى ميزانية أكبر"، مشدداً على أن "تقوم اللجنة المالية النيابية بالعمل الحثيث لضمان توزيع الموارد بصورة منصفة وبحسب احتياجات كل محافظة".

وأشار رئيس الجمهورية خلال حديثه إلى "ضرورة تعاون اللجان النيابية لتحريك عجلة الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية وتوفير فرص العمل للشباب وعدم ادخار أي جهد للارتقاء بالواقع الخدمي والمعيشي لمحافظة الديوانية وباقي المحافظات".



من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد النيابي عن "شكرهم وتقديرهم لفخامة رئيس الجمهورية على استقباله وترحيبه بهم واستماعه للمشاكل التي تواجه أهالي الديوانية، وتوجيهاته بهذا الخصوص".