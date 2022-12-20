انت الان تتابع خبر بمشاركة العراق.. انطلاق قمة مؤتمر بغداد الثانية في الأردن – عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى العاصمة الأردنية عمّان، على رأس وفد حكومي رفيع، للمشاركة في مؤتمر قمّة بغداد الثاني للتعاون والشراكة الراهنة، وتحقيق التكامل مع دول المنطقة في الجانب الخدماتي والشراكة الاقتصادية، بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.كما شهد مركز الملك الحسين بالبحر الميت، اليوم الثلاثاء، عقد لقاء ثلاثي ضم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وعاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي.