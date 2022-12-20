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الاتحادية تلزم رئاسة الجمهورية بإصدار ونشر قانون تنظيم عمل المستشارين

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – سياسة
قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، إلزام رئاسة الجمهورية بإصدار ونشر قانون تنظيم عمل المستشارين.

وقالت المحكمة في بيان ورد للسومرية نيوز، "بناءاً على الدعوى المقامة بالعدد (237/اتحادية/2022) في 20 /12 /2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بإلزام رئيس الجمهورية اضافة الى وظيفته بإصدار ونشر قانون تنظيم عمل المستشارين المصوت عليه من قبل مجلس النواب في الجلسة المرقمة (35) في 15 / 5 / 2017".

 

وتابعت ان "ذلك جاء استناداً لأحكام المادة (73/ثالثاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".

وأضافت ان "القرار يعتبر باتاً وملزماً لكافة السلطات".


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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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