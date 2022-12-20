انت الان تتابع خبر الاتحادية تلزم رئاسة الجمهورية بإصدار ونشر قانون تنظيم عمل المستشارين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – سياسة

قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، إلزام رئاسة الجمهورية بإصدار ونشر قانون تنظيم عمل المستشارين.



وقالت المحكمة في بيان ورد للسومرية نيوز، "بناءاً على الدعوى المقامة بالعدد (237/اتحادية/2022) في 20 /12 /2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بإلزام رئيس الجمهورية اضافة الى وظيفته بإصدار ونشر قانون تنظيم عمل المستشارين المصوت عليه من قبل مجلس النواب في الجلسة المرقمة (35) في 15 / 5 / 2017".