انت الان تتابع خبر الاتحادية تلزم رئاسة الجمهورية بإصدار ونشر قانون تنظيم عمل المستشارين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – سياسة
قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، إلزام رئاسة الجمهورية بإصدار ونشر قانون تنظيم عمل المستشارين.
وقالت المحكمة في بيان ورد للسومرية نيوز، "بناءاً على الدعوى المقامة بالعدد (237/اتحادية/2022) في 20 /12 /2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بإلزام رئيس الجمهورية اضافة الى وظيفته بإصدار ونشر قانون تنظيم عمل المستشارين المصوت عليه من قبل مجلس النواب في الجلسة المرقمة (35) في 15 / 5 / 2017".
وتابعت ان "ذلك جاء استناداً لأحكام المادة (73/ثالثاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".
وأضافت ان "القرار يعتبر باتاً وملزماً لكافة السلطات".