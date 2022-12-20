انت الان تتابع خبر السوداني يغادر بغداد متوجهاً الى الأردن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسلنا، إن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني غادر العاصمة بغداد متوجها الى الأردن".

وأضاف، ان "السوداني توجه الى الأردن لحضور (قمة بغداد الثانية)".

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا) فإن المؤتمر سيعقد لمناقشة التحديات التي تتعلق بالأمن الغذائي والأمن الدوائي وأمن الطاقة في المنطقة والعالم، بمشاركة المملكة الأردنية الهاشمية ومصر والعراق وعدد من الدول المتوقع مشاركتها ومنها فرنسا.

