انت الان تتابع خبر أبرزهم سعد لمجرد.. نجوم دخلوا القفص الذهبي في 2022 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واللافت للنظر أن أغلب هذه الزيجات تمت بعد قصة حب رائعة، وواجه أبطالها تحديات كثيرة، وباسم الحب تم الانتصار عليها.

أبرز الزيجات التي تمت في 2022 حول العالم.

- جينيفر لوبيز وبن أفليك

في 18 تموز 2022، تزوجت المغنية الأمريكية جينيفر لوبيز من الممثل والمخرج الأمريكي بن أفليك، في لاس فيجاس بالولايات المتحدة، بعد قصة حب بدأت قبل 20 عاما مع أول لقاء جمع بينهما.



وتحدثت جينيفر لوبيز عن علاقتها الرومانسية مع بن أفليك في فبراير الماضي في حوار مع مجلة فارايتي، وصرحت بأنها محظوظة وسعيدة وفخورة لوجودها معه.

وكتبت لوبيز عبر حساباتها على مواقع التواصل: "الحب جميل، الحب لطيف، واتضح أن الحب صبور، 20 عاما من الصبر"، ووقعت باسم جينيفر لين أفليك.

وتبلغ لوبيز من العمر 53 عاما، أما النجم بن أفليك فعمره 50 عاما، واشتهر الثنائي بأعمال فنية متميزة، ولعبا دور البطولة في فيلم "جيلي" عام 2003 و"جيرزي غيرل" عام 2004، وأصبحا مخطوبين لكنهما لم يتزوجا في ذلك الوقت.



- شيري عادل وطارق صبرياحتفلت الفنانة المصرية شيري عادل في 18 تشرين الأول 2022، بعقد قرانها على الفنان المصري طارق صبري، وتمت مراسم عقد القران في حفل عائلي بسيط، بعيدا عن وسائل الإعلام وفي غياب نجوم الفن.

وصاحب هذا الزواج ضجة كبيرة، بسبب فارق العمر بين الزوجين، حيث كشفت شيري عادل في أحد اللقاءات التلفزيونية أنها مواليد 1988، ما يعني أنها في الـ 34 من عمرها، أما الفنان طارق صبري فهو من مواليد 1979 أي يبلغ من العمر 43 عاما، والفارق العمري بينهما 10 سنوات.



- سعد لمجرد وغيثة العلاكيتزوج النجم المغربي، سعد لمجرد من غيثة العلاكي، في تشرين الثاني 2022، وهي سيدة أعمال مغربية، تقيم في كندا، وتملك فنادق في حي كيليز الراقي بمراكش، ويعتبرها البشير عبده والد سعد لمجرد، الصديقة الوفية للعائلة.

ونشر سعد لمجرد صور من حفل الزواج، وأرفقها بتعليق، قائلًا: "شكرا العائلة والأحباب في المغرب العزيز، ولكل من هنأنا وللمتابعين والفانز الغاليين من كل أنحاء العالم بدون استثناء".

وأضاف: "شكرا لكل من حضر وشاركنا فرحتنا وكذلك لمن لم يسعفنا الحظ بحضورهم في هذه المناسبة، أمنيتي أن أصافح كل محب أينما وجد لأعبر لكم عن شكري، جعل الله أيامكم كلها فرح وسرور وسعادة".



- زواج دنيا عبد العزيزفي 23 شباط 2022، احتفلت الفنانة المصرية، دنيا عبد العزيز، بعقد قرانها على مهندس معماري، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن.

ونشرت دنيا عبر حساباتها على مواقع التواصل صور من حفل الزفاف، وأرفقتها بتعليق قالت خلاله: "يوم مميز في حياتي".

وحضر الحفل من النجوم، سيمون، محمد عز، ميدو عادل، محمود حميدة، المؤلف مجدي صابر، حنان مطاوع، المخرج أمير اليماني، عماد رشاد، هبة مجدي، دينا، دينا فؤاد، إيهاب فهمي، وميرنا وليد.



- إسلام جمال ومودة عماد المندوهفي 9 أيلول الماضي، احتفل الفنان المصري الشاب إسلام جمال بزفافه على مودة عماد المندوه، ابنة مدرب حراس مرمى الزمالك الأسبق، بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة أكتوبر غرب العاصمة المصرية القاهرة.

وحرص على حضور حفل الزفاف مجموعة من النجوم، أبرزهم أمير كرارة، المطربة ساندي، ولاعب الكرة بنادي بيراميدز أحمد فتحي.