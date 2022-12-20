انت الان تتابع خبر البرلمان الأوروبي يوجه دعوة لماسك لحضور جلسة استماع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعلى الرغم من هذا الطلب، إلا أن البرلمان الأوروبي لا يملك السلطة لإجبار الملياردير الأمريكي على المثول أمامه. ولم يتضح في الحال ما إذا كان ماسك سيلبي هذه الدعوة أم لا.

وماسك الذي يرأس شركة "تيسلا" لصناعة السيارات الكهربائية، أثار جدلا واسعا منذ أن استحوذ على منصة تويتر للتواصل الاجتماعي في أكتوبر مقابل 44 مليار دولار. فقد قام بفصل نصف كبار الموظفين في الشركة وأعاد تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وألغى سياسة مكافحة المعلومات المضللة بشأن كوفيد-19.



كما جمد ماسك حسابات بعض الصحافيين ومنع الترويج عبر "تويتر" لمنصات اجتماعية منافسة، قبل أن يعود عن ذلك.

وأثارت هذه التغييرات الكثيرة انتباه صناع القرارات السياسية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.

وسبق للمفوضية الأوروبية أن حذرت ماسك من أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض "عقوبات" عليه بسبب التهديد الذي يشكله لحرية الإعلام.

